Aπό τη Δέσποινα Αφεντούλη

Δρ Κοινωνιολογίας-Δημοσιογράφος

(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Αναμφίβολα, η Μάχη της Κρήτης αποτελεί μια από τις ηρωικότερες μάχες της σύγχρονης ιστορίας, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου: μετά την κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, ο Χίτλερ υπολόγιζε να καταλάβει την Κρήτη σε 24 ώρες, ωστόσο, λόγω της σθεναρής αντίστασης που συνάντησε, η μάχη διήρκησε δώδεκα ημέρες (20-31 Μαΐου 1941), καθυστερώντας την «Επιχείρηση Βαρβαρόσα», την επίθεση δηλαδή κατά της Ρωσίας και ανατρέποντας, τελικά, τα σχέδια της Γερμανίας.